Où trouver une pharmacie ouverte dans l'Eure et en Seine-Maritime, ce jeudi 30 mai

De nombreuses pharmacies resteront fermées ce jeudi 30 mai en Seine-Maritime et dans l’Eure, comme dans les autres départements de l’Hexagone. Il s’agit d’un mouvement de grève national destiné à dénoncer la pénurie de médicaments, la possible concurrence de sites de vente en ligne, et plus globalement « un système à bout de souffle ».



Le dernier grand coup de colère des pharmaciens remonte à 2014.



Des mesures de réquisitions ont été prises par les autorités pour assurer un « service minimum ». Aussi, l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a publié la liste des officines qui seront ouvertes ce jeudi, en dehors des autres pharmacies qui ne seront pas en grève, pour assurer la distribution urgente de médicaments et de produits de santé..