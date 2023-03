Ordures ménagères : la police a débloqué ce matin le centre technique de la communauté urbaine du Havre

Pour le maire du Havre, « le droit de grève est un droit constitutionnel qui doit être respecté et défendu mais le blocage d’un site public est illégal et ne peut être accepté. Nos concitoyens ont le droit à la salubrité ». Et ajoute-il, « l'accumulation des ordures et le risque de voir se multiplier les perturbations liées aux rats et aux goélands justifient que des mesures supplémentaires soient prises ».



La première de ces mesures s'est traduite par le déblocage par les forces de l'ordre dès ce matin du centre technique de la communauté urbaine.



Sur les 25 bennes à ordures ménagères habituelles, 11 ont été dégradées et 14 sont sorties pour effectuer la collecte selon la tournée habituelle, selon Edouard Philippe.