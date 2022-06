Orages, rafales de vent, grêle... Ce qui attend la Normandie ce week-end de la Pentecôte

Une très forte activité orageuse est attendue ce samedi après-midi, ce soir et la nuit prochaine sur une grande partie du pays. Au programme : pluies intenses, fortes chutes de grêle et violentes rafales de vent, selon les prévisions de Météo France qui a placé soixante-cinq départements en vigilance orange « orages » jusqu'à au moins dimanche matin.



La Normandie et l'Île-de-France sont parmi les régions concernées. Avant la fin d'après-midi de la Normandie aux Pays de Loire, Centre Val de Loire, l'Ile-de-France, des orages parfois violents se développeront. Ils pourront s'accompagner de pluies intenses (localement 40 à 60 mm en peu de temps), de chutes de grêle et de violentes rafales de vent.



Dimanche, en Normandie, le ciel restera très nuageux le matin avec des pluies ou averses fréquentes.



Bison Futé recommande aux usagers d'observer la plus grande prudence en circulant sur les réseaux routiers et d'adapter leur vitesse à ces conditions qui ponctuellement peuvent être délicates.