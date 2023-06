Orages et inondations : 26 interventions des sapeurs-pompiers dans cinq communes du secteur de Vernon

De fait, à partir de 21 heures et jusqu'à environ 3 heures ce dimanche matin, les secours ont été sollicités à vingt-six reprises pour des épuisements et asséchements dans des habitations inondées, ainsi que pour assurer la protection et le dégagement de la voie publique.



Les communes les plus touchées ont été Vernon, Saint-Marcel, La Chapelle-Longueville, Hardencourt-Cocherel et Vaux-sur-Eure.



Aucune victime n'est à déplorer.



L'Eure, comme les quatre autres départements normands avaient été placés en vigilance orange "orages" ce samedi.