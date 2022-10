Orages dans l'Eure : plus d'un millier de foyers toujours privés d'électricité

Le département de l’Eure a été maintenu par Météo France en vigilance jaune orages jusqu’à demain, mardi 25 octobre, à 6heures.



La perturbation orageuse - vents violents et grêles - qui a traversé le département de l’Eure hier dimanche a occasionné des dégâts localisés, dans le secteur nord-ouest, du département et plus particulièrement dans les environs de Beuzeville et Pont-Audemer. Des rafales à 136 km/h ont été relevées à Beuzeville.