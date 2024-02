Opérations « coup de poing » des agriculteurs en Seine-Maritime : les grandes surfaces en ligne de mire

Alors que les blocages se poursuivent sur les autoroutes (l 'A13 est toujours bloquée ce jeudi matin à Saint-Aubin-sur-Gaillon dans l'Eure ainsi qu'à Épône, dans les Yvelines ), les agriculteurs en colère organisent parallèlement des opérations coups de poing.Ainsi, dans l'après-midi d'hier, mercredi, une poignée d'entre eux a fait irruption dans le supermarché Aldi et chez Promocash à Rouen, afin de procéder à un contrôle des prix et de vérifier la provenance des produits vendus en magasin. Ils sont allés ensuite chez le grossiste Métro à Sotteville-lès-Rouen, puis à la cité administrative de Rouen, quai Jean-Moulin et rue Saint-Sever, où ils ont déversé des bennes de fumier aux entrées des parkings.