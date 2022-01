Opération visibilité à Rouen : 300 usagers, dont des écoliers, sensibilisés aux dangers en ville

Une opération de prévention sur la visibilité des piétons, vélos et trottinettes s’est déroulée ce jeudi matin à Rouen (Seine-Maritime).



Des fonctionnaires de la police nationale et de police municipale ont pris place aux abords de la place Saint-Clément, entre 7h45 et 8h45, à proximité d’établissements scolaires.