Opération escargot sur l'A150 entre Barentin et Rouen : les opposants à la ZFE-m mobilisés

Dans cinq jours, le 1er mars, entreront en vigueur les sanctions à l’encontre des automobilistes dont les véhicules n’auraient pas la bonne vignette Crit’air (4 et 5) à Rouen et dans douze autres communes de la métropole. Les opposants à la ZFE « dénoncent le lourd impact social de l’entrée en vigueur de la ZFE pour les ménages modestes alors que l’inflation bat des records ».



Ils pointent notamment l’insuffisance des aides de l’Etat pour l’achat d’un véhicule neuf, le manque d'alternatives en transports en commun suffisantes sur la Métropole et au-delà, l’absence totale de prise en compte des habitants de zones rurales, des travailleurs en horaire décalés, des étudiants ou des intérimaires.



La députée Alma Dufour souligne également « les incohérences écologiques et sanitaires de la ZFE qui ne cherche pas à réduire les émissions de CO2 mais seulement les émissions de particules fines ».