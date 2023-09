Oissel : surpris en train de voler les roues d’une voiture, il saute par-dessus un grillage

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu avant 1 heure, en patrouille sur un parking près de la gare de Oissel (Seine-Maritime) un équipage de police secours a eu son attention attirée par un homme qui visiblement essayait de se cacher près d’une voiture.



Intrigués de voir que les roues du véhicule étaient démontées, les policiers se sont approchés mettant en fuite l’individu. Ce dernier a sauté par-dessus un grillage où il s’est d’ailleurs accroché, a traversé les voies de chemin de fer et a disparu dans un espace boisé. Les recherches ont permis de le retrouver et de l’interpeller.



Trois roues avaient été démontées et les écrous de la quatrième avaient été dévissés.



Le suspect, âgé de 18 ans et domicilié à Oissel, a été placé en garde à vue pour vol d’accessoire automobile.