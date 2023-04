Oissel. Repéré par sa victime, il est interpellé pour recel de vol et conduite sans permis

Un jeune homme de 16 ans a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen (Seine-Maritime) pour recel de vol et défaut de permis de conduire.



L'adolescent, domicilié à Oissel, a été interpellé dans la soirée d'hier, mardi, vers 21h30, après que le propriétaire d'une voiture volée quelques heures plus tôt a prévenu les services de police qu'il avait aperçu son véhicule avec deux inconnus à bord. La victime a précisé que le vol avait été commis dans la journée à Oissel.



A leur arrivée sur place, rue du Jura, à Oissel, les forces de l'ordre ont constaté que la véhicule concerné était en train de brûler. Formellement identifié, le jeune homme a été interpellé pour recel de vol et conduite sans permis. Il a été placé en garde à vue.