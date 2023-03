Oissel. Refus d'obtempérer, outrage, rébellion... le conducteur alcoolisé est placé en garde à vue

Tout a commencé rue Sadi-Carnot vers 18h30. Un équipage de police secours remarque une Opel Corsa qui ne s’arrête pas à un stop. Les policiers se lancent à sa poursuite et tentent de l’intercepter. Son conducteur refuse d’obtempérer et s’engouffre un peu plus loin, près de la mairie, sur le parking d’une résidence dont il a activé à distance l’ouverture de la barrière.



L’automobiliste descend rapidement, insulte au passage les fonctionnaires qui tentent de l’interpeller. Sa femme, enceinte, sort à son tour de la voiture et outrage également les forces de l’ordre. Elle n’est pas interpellée en raison de son état.