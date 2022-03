Odeur de gaz : une école évacuée à Sausseuzemare-en-Caux en Seine-Maritime

Une trentaine d’écoliers ont été évacués ce jeudi matin à l’école primaire Les Quatre saisons a Sausseuzemare-en-Caux, près de Goderville (Seine-Maritime) en raison d’une forte odeur de gaz dans les classes. Ils ont été pris en charge et regroupés dans la salle des fêtes ouverte par la mairie.



Aucune victime n’est à déplorer.



L’arrivée de gaz a été coupée entraînant la mise hors-service de la chaufferie de l’école. Un technicien devrait intervenir rapidement pour examiner et sécuriser les installations.



L’activité scolaire se poursuit normalement, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a dépêché 13 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risque chimique, avec 4 engins.