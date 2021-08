Odeur de brûlé et fumée : 47 clients et employés évacués au centre aquatique Les Bains de Dieppe

Néanmoins, par précaution, les sapeurs-pompiers ont veillé à l'évacuation de 35 clients et 12 employés .Tous sont indemnes et ont été regroupés dans une salle "Bien être" de la piscine durant l'intervention qui a consisté à une reconnaissance des lieux et à la ventilation des locaux.



A midi, 6 engins et 13 sapeurs-pompiers étaient toujours sur les lieux dont un engin d'appui pour offrir des capacités de ventilation mécanique plus importante.



Comme l'indique la direction du centre aquatique sur son compte Facebook, Les Bains de Dieppe vont pouvoir rouvrir ses portes au public dès ce début d'après-midi.