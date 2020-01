Nuit du réveillon : les gendarmes de la compagnie de Bernay ont occupé le terrain

Plus tard dans la nuit, et jusqu’à 7 heures du matin, ils ont mis en place une série de points de contrôles d’alcoolémie et stupéfiants sur les principaux axes routiers à Bernay, Brionne, le Neubourg, Beaumont-le-Roger, Thiberville... ainsi qu’aux abords des deux discothèques du secteur, à Bernay et Écardenville.



Bilan de la nuit : deux conducteurs dont le contrôle d’alcoolémie s’est révélé positif, ont été verbalisés. Le message - boire ou conduire - est donc globalement bien passé.



Pour cette opération « nouvel an », le capitaine Laurent Hamon, commandant de la compagnie de Bernay, avait mobilisé la plupart de ses hommes et femmes : les communautés de brigades de Bernay, Le Neubourg, l’équipe cynophile de Bernay avec son chien spécialisé dans la recherche des stupéfiants, billets et armes, et le peloton de surveillance et d’intervention (Psig).