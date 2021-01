Nuit du Nouvel an : voitures incendiées à Vernon, jets de pétards contre l’hôtel de police à Évreux

Dans le même temps, à Évreux, les policiers sont amenés à constater des jets de gros pétards sur la façade de l’hôtel de police, rue de la Rochette. Un suspect est interpellé au moment où il prenait la fuite et placé en garde à vue. Il sera remis en liberté un peu plus tard dans la nuit, après avoir été mis en cause.



En effet, vers 4 heures, le commissariat est à nouveau visé par des pétards d’artifice lancés par un groupe d’individus. Un autre suspect, étudiant à la fac d’Évreux, est interpellé à son tour. Il reconnaît les faits, et disculpe par la même occasion le premier interpellé avec lequel il dit avoir passé la soirée et cinq autres étudiants, dont il a refusé de communiquer les noms. Tous avaient bien bu, selon ses déclarations.



Le jeune homme, inconnu des services de police, s’est finalement vu notifier un rappel à la loi.