Nouvelles manifestations ce jeudi 30 mars : le préfet cible les casseurs à Rouen et au Havre

Face au risque de nouvelles violences, des arrêtés ont été pris par le préfet pour la journée de demain jeudi. Ils concernent une série d’interdictions et restrictions visant « à garantir le droit constitutionnel de chacun à manifester », insiste le représentant de l’État.



Dans un communiqué publié ce mercredi en fin de soirée, le préfet détaille la nature de ces dispositions :



- le port et le transport de tout objet susceptible de constituer une arme par destination (boules de pétanque, pierres, boulons...) sont interdits jeudi 30 mars dans les centre-villes du Havre et de Rouen entre 8h00 et 22h00.



Les arrêtés visent également le transport et l'usage d'artifices, de conteneurs de substances inflammables ou corrosives et d'objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié.