Nouvel An. La ministre Agnès Firmin Le Bodo aux côtés des services de sécurité et des professionnels de santé au Havre

A son programme également, afin de saluer les équipes mobilisées le nuit de la Saint-Sylvestre : le Centre d'incendie et de secours de Caucriauville, l'association médicale des urgences du Havre, la Gendarmerie Nationale, la Police municipale, le service Protection civile urbaine, l'hôpital privé de l'Estuaire - Ramsay Santé ou encore le centre d'incendie et de secours Le Havre nord.



Le lendemain, pour le premier jour de l’année 2023, la ministre se rendra dans des EHPAD et des résidences séniors du Havre et des communes alentours, « afin d'adresser ses vœux aux résidents ainsi qu’aux professionnels de santé », précise un communiqué de la préfecture.