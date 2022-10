Normandie. Deux personnes isolées par la marée secourues dans la Baie du Mont-Saint-Michel

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg a coordonné, ce samedi dans la matinée, une opération de secours afin de porter assistance à deux personnes isolées par la marée dans le secteur de l’ile de Tombelaine dans la Baie du Mont-Saint-Michel (Manche).



Les deux promeneurs ont été hélitreuillés et pris en charge par Dragon 50, l’hélicoptère de la sécurité civile puis déposés à terre sains et saufs.



La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle sur Twitter l'importance d’être vigilant dans cette zone extrêmement dangereuse.