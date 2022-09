Normandie. 11 tonnes de cigarettes et de tabac saisies par les douaniers de Cherbourg

Les douaniers cherbourgeois s'étaient déjà illustrés une semaine plus tôt en mettant la main, le 17 septembre, sur plus de 15 kg de cocaïne, alors qu'en février et mars ils avaient respectivement saisis 9,9 tonnes et 1,8 tonne de tabac.



Au premier semestre 2022, la douane a saisi dans l'Hexagone 342,8 tonnes de cigarettes de contrebande.