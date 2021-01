Nonancourt : un camion chargé de ciment liquide se renverse, le conducteur est blessé

La RN12 a été coupée à la circulation et une déviation mise en place, ce lundi 11 janvier, à partir de 7h55, suite à un accident de poids lourd a Nonancourt (Eure).



Un camion-toupie transportant du ciment liquide s’est couché sur le flanc dans le rond-point (intersection RN12 et N154). Son conducteur, un homme de 35 ans, a été blessé et a dû être transporté, en urgence relative, au centre hospitalier de Dreux (Eure-et-Loir).



Une légère fuite de carburant a été constatée sur le réservoir d’une capacité de 600 litres. Les sapeurs-pompiers ont procédé à une levée de terre dans le fossé afin d’endiguer la pollution, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis27).



Une lance à incendie a été établie en protection le temps de l’intervention qui a mobilisé 27 sapeurs-pompiers.



La gendarmerie a été chargée des constatations et de déterminer les circonstances de l’accident.