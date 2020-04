Non-respect du confinement : un multirécidiviste et provocateur placé en garde vue à Rouen

Hier (jeudi) encore, vers 11h30, il est venu narguer les policiers qui procédaient à l’enlèvement d’un véhicule en stationnement gênant dans le secteur de la place du Châtelet, sur les hauts de Rouen. Le jeune homme, à pied, faisait des allers-retours devant eux avec un air moqueur et provocateur, le téléphone à l’oreille.



Connu pour avoir été verbalisé une dizaine de fois pour non respect du confinement, il a été contrôlé pour la énième fois. Et pour la énième fois il a déclaré ne pas être en possession de la fameuse attestation.



Il a prétexté cette fois aller faire des courses au supermarché pour sa mère et que, de toute façon, les policiers n’avaient pas lieu de le verbaliser !