Neige et verglas : routes glissantes, accidents et transports scolaires annulés dans l'Eure

« À cette heure, l'ensemble du réseau de l’État et les axes principaux gérés par le conseil départemental sont désormais dégagés et permettent des conditions de circulation proches de la normale », précise la préfecture de l'Eure.

Les transports scolaires ont été suspendus dans les secteurs les plus concernés par la neige, notamment dans les intercommunalités d'Evreux, de Seine Normandie Agglomération, du Pays du Neubourg et de Normandie Sud Eure.Toute la nuit, les 5 véhicules de viabilité hivernale de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) et les 42 véhicules du conseil départemental ont été engagés.Dans l'Orne, la circulation des poids lourds de +7,5 t qui avait été interdite, vient d'être ré-autorisée sur l’A28 et la RN12. Les poids lourds engagés sur l'A28 dans l'Eure peuvent de nouveau poursuivre leur itinéraire vers le sud.80 gendarmes, 130 sapeurs-pompiers, 30 agents de la DIRNO et 160 agents des routes du conseil départemental de l'Eure ont été mobilisés.Le préfet, Simon Babre, appelle les usagers de la route à la plus grande prudence, en particulier à la tombée de la nuit. Il leur conseille d'augmenter les distances de sécurité, d'éviter les coups de frein et de volant en privilégiant une conduite souple.La vigilance orange neige verglas est reconduite jusqu'à 22 heures aujourd’hui à cause de la persistance du phénomène de verglas.