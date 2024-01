Neige et verglas : accidents en série dans les Yvelines, circulation difficile dans l’Eure

Plusieurs accidents de circulation dus au verglas et à la neige se sont produits cette nuit de lundi à mardi en région parisienne, en particulier dans les Yvelines, rapporte Sytadin.



Vers 22 heures, un carambolage a impliqué cinq véhicules sur l’autoroute A13 au niveau de la forêt de Marly en direction de Paris. La voie de droite a été neutralisée.



Un autre accident a été constaté vers 22h30 toujours sur l’A13 dans le secteur d’Orgeval - Chambourcy en direction de Paris. Deux véhicules ont été impliqués.



Dans le même secteur de l’A13 et à la même heure, peu avant Orgeval. un accident s’est produit dans le sens Paris - province. Un seul véhicule était en cause.



Accident également sur la N12 dans le sens Paris-province avec un véhicule en cause, vers 22h30. Sur l’A12, entre Rocquencourt et Fontenay-le-Fleury, une moto a été impliquée dans un accident vers 23 heures.



À signaler la fermeture de la N118 vers Paris entre Sèvres (N10) vers Les Ulis (A10)., a Velizy-Villacoublay. Une déviation a été mise en place.