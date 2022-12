Neige et Verglas : 15 accidents et 8 blessés sur les routes de l'Eure

Le département était placé ce mercredi en vigilance orange pour risque de neige-verglas. De fait, des chutes de neige ont eu lieu dans l’ensemble du département en fin de nuit et ont perduré jusqu’en début de matinée.



Des moyens importants ont été engagés, en particulier pour le traitement préventif des routes. Dès 1 heures du matin, 51 saleuses, dont 24 du conseil départemental, 16 de la SAPN, 5 de la DIRNO et 6 de la société ALIS sont entrées en action contribuant ainsi à sécuriser l’ensemble des réseaux routiers et surtout le déplacement des usagers.



Dans un communiqué, le préfet de l’Eure tient à saluer l'engagement de l’ensemble des personnels mobilisés que ce soit les services de l’Etat, les forces de sécurité et les collectivités. Tous restent attentifs à l'évolution de la situation de manière à adapter en cas de besoin le dispositif aux conditions météorologiques.



Depuis 12 h, l’Eure est repassé en vigilance jaune.