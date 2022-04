Mystérieux incendie à Vernon : quatre poids-lourds détruits par le feu, deux autres endommagés

Aucune victime n'est à déplorer et aucune mesure de chômage technique n'est envisagée, précise ce matin un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours.



La circulation sur l'avenue Île-de-France a été coupée jusqu'à trois heures ce mercredi matin.



Alliance Déménagements est comme son nom l'indique une entreprise de déménagement et de garde-meubles. Elle est également implantée à Gravigny, près d'Evreux et à Poissy, dans les Yvelines.



Plus d'infos à venir