Myriam Leheilleix nommée sous-préfète des Andelys, elle succède à Nicolas Lebas

Elle a également dirigé le bureau de la réglementation du permis de conduire et de l’organisation des examens à la Délégation à la sécurité routière, avant d’exercer plusieurs postes stratégiques en préfecture, notamment dans les Yvelines.



Diplômée de l’IEP de Bordeaux, ancienne élève de l’IRA de Lille, elle a suivi un cycle supérieur de perfectionnement à l’ENA.



Quant à lui, son prédécesseur, Nicolas Lebas, nommé sous-préfet des Andelys par décret du Président de la République du 26 janvier 2022, est appelé à d’autres fonctions.