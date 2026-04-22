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Myriam Leheilleix nommée sous-préfète des Andelys, elle succède à Nicolas Lebas

EURE


Mercredi 22 Avril 2026 - 18:31

Myriam Leheilleix prendra officiellement ses fonctions de sous-préfète des Andelys (Eure) lundi 27 avril. À cette occasion, un dépôt de gerbe est prévu à 14h30 au monument aux morts, aux Andelys. Elle succède à Nicolas Lebas, à ce poste depuis quatre ans.




A l'occasion de sa prise de fonctions, la nouvelle sous-préfète des Andelys déposera une gerbe au monument aux morts, comme le veut le protocole - Photo © Préfecture de l'Eure
A l'occasion de sa prise de fonctions, la nouvelle sous-préfète des Andelys déposera une gerbe au monument aux morts, comme le veut le protocole - Photo © Préfecture de l'Eure
Haute fonctionnaire expérimentée, Myriam Leheilleix accède à ce poste, occupé jusqu'à ces derniers jours par Nicolas Lebas, nommé sous-préfet des Andelys en janvier 2022, après un parcours marqué par de nombreuses responsabilités au sein de l’administration préfectorale et du ministère de l’Intérieur.

Un parcours entre territoires et administration centrale

Depuis juin 2024, Myriam Leheilleix occupait les fonctions d’adjointe au sous-directeur des affaires immobilières au ministère de l’Intérieur. Auparavant, elle a été secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, puis adjointe à la sous-directrice des personnels à la préfecture de police de Paris.


Elle a également dirigé le bureau de la réglementation du permis de conduire et de l’organisation des examens à la Délégation à la sécurité routière, avant d’exercer plusieurs postes stratégiques en préfecture, notamment dans les Yvelines.

Diplômée de l’IEP de Bordeaux, ancienne élève de l’IRA de Lille, elle a suivi un cycle supérieur de perfectionnement à l’ENA.

Quant à lui, son prédécesseur, Nicolas Lebas, nommé sous-préfet des Andelys par décret du Président de la République du 26 janvier 2022, est appelé à d’autres fonctions. 



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