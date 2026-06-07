Violent incendie à Poses : quatre adultes et trois enfants relogés, 58 foyers privés d’électricité

Un violent incendie s’est déclaré samedi soir peu avant 21 heures rue des Masures à Poses, dans l’Eure. Le feu, parti d’un garage, s’est rapidement propagé à deux habitations mitoyennes, nécessitant l’intervention de nombreux moyens de secours.
Au plus fort de l’intervention, 45 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Cinq lances à incendie, dont deux installées sur des moyens aériens, ont été déployées pour combattre les flammes. Selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27), l’action des secours a permis de préserver une des habitations menacées par le sinistre.
Au plus fort de l’intervention, 45 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Cinq lances à incendie, dont deux installées sur des moyens aériens, ont été déployées pour combattre les flammes. Selon le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis27), l’action des secours a permis de préserver une des habitations menacées par le sinistre.
Deux couples et trois enfants relogés
Aucune victime n’est à déplorer. En revanche, les conséquences matérielles sont importantes. Les occupants de deux habitations ont dû être relogés. Un couple et ses trois enfants ont été pris en charge par la mairie, tandis que deux autres adultes ont été hébergés par des membres de leur famille.
L’incendie a également entraîné une coupure d’électricité touchant 58 foyers du secteur. Le rétablissement du courant est attendu dans la journée de ce dimanche.
L’intervention des secours s’est poursuivie durant toute la nuit et s’est achevée vers 6h40 ce dimanche matin.
L’incendie a également entraîné une coupure d’électricité touchant 58 foyers du secteur. Le rétablissement du courant est attendu dans la journée de ce dimanche.
L’intervention des secours s’est poursuivie durant toute la nuit et s’est achevée vers 6h40 ce dimanche matin.