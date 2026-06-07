Violent incendie à Poses : quatre adultes et trois enfants relogés, 58 foyers privés d’électricité

Aucune victime n’est à déplorer. En revanche, les conséquences matérielles sont importantes. Les occupants de deux habitations ont dû être relogés. Un couple et ses trois enfants ont été pris en charge par la mairie, tandis que deux autres adultes ont été hébergés par des membres de leur famille.



L’incendie a également entraîné une coupure d’électricité touchant 58 foyers du secteur. Le rétablissement du courant est attendu dans la journée de ce dimanche.



L’intervention des secours s’est poursuivie durant toute la nuit et s’est achevée vers 6h40 ce dimanche matin.