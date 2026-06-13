Police nationale : les portes ouvertes se poursuivent jusqu’à 17h30 à Rouen

Les portes ouvertes de l’Hôtel de Police de Rouen se poursuivent ce samedi 13 juin jusqu’à 17h30, rue Brisout-de-Barneville, sur la rive gauche. Cette après-midi permet au public d’échanger directement avec des policiers et de mieux comprendre leur travail au quotidien.



Plusieurs spécialités sont présentées aux visiteurs : sécurité publique, investigation, police technique et scientifique, unités spécialisées ou encore recrutement. Les professionnels présents répondent aux questions sur leurs missions, leurs parcours et les réalités du métier.