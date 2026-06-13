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Police nationale : les portes ouvertes se poursuivent jusqu’à 17h30 à Rouen


Samedi 13 Juin 2026 - 14:14

L’Hôtel de Police de Rouen accueille le public ce samedi après-midi pour faire découvrir les métiers, les missions et les recrutements de la Police nationale.




Les portes ouvertes de l’Hôtel de Police de Rouen se poursuivent ce samedi 13 juin jusqu’à 17h30, rue Brisout-de-Barneville, sur la rive gauche. Cette après-midi permet au public d’échanger directement avec des policiers et de mieux comprendre leur travail au quotidien.

Plusieurs spécialités sont présentées aux visiteurs : sécurité publique, investigation, police technique et scientifique, unités spécialisées ou encore recrutement. Les professionnels présents répondent aux questions sur leurs missions, leurs parcours et les réalités du métier.

Des infos sur les concours et les formations

Police nationale : les portes ouvertes se poursuivent jusqu’à 17h30 à Rouen
Cette opération s’adresse aussi bien aux jeunes en réflexion sur leur orientation qu’aux personnes envisageant une reconversion. Les visiteurs peuvent obtenir des informations sur les concours, les formations et les perspectives d’évolution au sein de la Police nationale.

 

Police nationale : les portes ouvertes se poursuivent jusqu’à 17h30 à Rouen
Infos pratiques
Portes ouvertes de l’Hôtel de Police de Rouen
Rue Brisout-de-Barneville, Rouen rive gauche
Ce samedi 13 juin 2026, jusqu’à 17h30
Entrée libre



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