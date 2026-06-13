Narcotrafic : interdictions de paraître, commerces fermés… les préfets de Seine-Maritime et de l’Eure affichent leur bilan

Les points de deal sont particulièrement surveillés et systématiquement démantelés - Illiustration © Adobe Stock
La riposte administrative contre les points de deal se poursuit en Normandie. Les préfets de Seine-Maritime et de l’Eure ont communiqué, ce vendredi, leur bilan des mesures engagées dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic.
Ces décisions s’appuient sur la loi du 13 juin 2025, qui permet notamment de prononcer des interdictions de paraître dans certains quartiers, de fermer des commerces liés aux trafics ou encore d’engager des démarches visant des logements occupés par des personnes impliquées.
Ces décisions s’appuient sur la loi du 13 juin 2025, qui permet notamment de prononcer des interdictions de paraître dans certains quartiers, de fermer des commerces liés aux trafics ou encore d’engager des démarches visant des logements occupés par des personnes impliquées.
73 interdictions de paraître dans les deux départements
En Seine-Maritime, le préfet indique avoir prononcé 54 interdictions de paraître dans des quartiers où se tiennent des points de deal. Trois commerces impliqués dans des trafics ont également fait l’objet d’une fermeture. Huit mises en demeure ont par ailleurs été adressées à des bailleurs afin qu’ils engagent des procédures d’expulsion locative.
Dans l’Eure, le préfet fait état de 19 interdictions de paraître, de trois procédures d’expulsions locatives et de huit fermetures de commerces.
Au total, dans les deux départements, 73 interdictions de paraître ont donc été prononcées, ainsi que onze fermetures de commerces. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie visant à agir sur l’environnement des trafics, au-delà des seules interpellations judiciaires.
Dans l’Eure, le préfet fait état de 19 interdictions de paraître, de trois procédures d’expulsions locatives et de huit fermetures de commerces.
Au total, dans les deux départements, 73 interdictions de paraître ont donc été prononcées, ainsi que onze fermetures de commerces. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie visant à agir sur l’environnement des trafics, au-delà des seules interpellations judiciaires.
A SAVOIR - Le bilan département par département
Seine-Maritime
54 interdictions de paraître
3 fermetures de commerces impliqués dans des trafics
8 mises en demeure de bailleurs pour engager des expulsions locatives
Eure
19 interdictions de paraître
3 procédures d’expulsions locatives
8 fermetures de commerces
Seine-Maritime
54 interdictions de paraître
3 fermetures de commerces impliqués dans des trafics
8 mises en demeure de bailleurs pour engager des expulsions locatives
Eure
19 interdictions de paraître
3 procédures d’expulsions locatives
8 fermetures de commerces