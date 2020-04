Mort de Guy Pisani : le préfet de l’Eure salue le parcours exemplaire de cet ancien de la 2ème DB

Le 2 mars 1941, à Koufra, le général Leclerc avait fait jurer à ses hommes de « ne déposer les armes que le jour où nos couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ».



Fidèle au serment de ses compagnons, Guy Pisani participe à la libération de la ville. En 1945 il sera intégré au dispositif de prise du réduit de Royan et franchira la frontière allemande jusqu’à Berchtsgaden, dernière enclave nazie au cœur du quartier général d’Adolf Hitler.



Démobilisé en 1945, il devient professeur d’éducation sportive dans divers établissements de l’Eure. A sa retraite, il n’aura de cesse de témoigner devant les élèves du département, contribuant au travail de mémoire.



Président depuis 2010 de l’amicale de l’Eure de la deuxième division blindée, il fait de son association l’une des plus dynamiques avec plus de 300 adhérents, anciens de l’unité et personnalités du département.



Guy PIsani était chevalier de la Légion d’honneur, titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre avec deux citations, de la croix du combattant volontaire 1939/1945 et de l’insigne de la Presidential Unit Citation des Etats-Unis.