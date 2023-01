Monoxyde de carbone : la Poste, le centre de tri et un logement évacués à Grand-Couronne

Le bureau de Poste de Grand-Couronne , en Seine-Maritime, a été évacué ce mercredi midi après la détection à l'intérieur des locaux de monoxyde de carbone (CO).



Les premières reconnaissances effectuées par les sapeurs-pompiers dans les locaux ont montré des concentrations importantes de monoxyde de carbone dans le local de la chaufferie et le centre de tri, et des concentration plus faibles dans l'agence et le logement situé au dessus.