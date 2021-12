Miss Normandie élue 4ème Dauphine de Diane Leyre (Ile-de-France) Miss France 2022

Youssra Askry est en 2e année en Master sciences et techniques des activités physiques et sportives.



Originaire de Mantes-la-Jolie (Yvelines), la jeune femme est née le 2 mai 1997. Elle a passé son enfance à Saint-Pierre-la-Garenne, un village de l'Eure. Elle a fait des études secondaires au lycée André-Malraux de Gaillon.



Sportive, elle fait de l'athlétisme, et plus particulièrement du saut en hauteur.



Youssra Askry a été élue Miss Normandie le 23 octobre 2021 devant 1.400 personnes dans la salle Marcel Hélie à Coutances (Manche), succédant ainsi à Amandine Petit, Miss France 2021.