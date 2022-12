Métropole de Rouen : trop de morts sur les routes, la police contrôle et verbalise pendant les fêtes

De son côté, ce même jour, vers 18h30, la brigade motocycliste de sécurité routière a intercepté un automobiliste qui venait de griller un feu rouge à l'intersection des rues Gambetta et Aristide-Briand à Rouen.



L'homme, un rouennais de 33 ans, qui conduisait une Citroën C1, dépourvu de tout papier d'identité et de permis de conduire, a fourni une fausse identité. Il a été emmené à l'hôtel de police pour des vérifications. A son grand dam, il a été formellement par un policier qui l'avait déjà contrôlé alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de permis.



L'automobiliste a fini par décliner sa véritable identité. Résultat, il a été placé en garde à vue pour usurpation d'identité et conduite malgré une suspension de permis.