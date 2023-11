Métropole de Rouen. Après un refus d'obtempérer, le chauffard récalcitrant n'a pas eu le dernier mot

La patrouille s'est lancée à la poursuite de l'Opel après pris soin d'activer le gyrophare et le deux tons. Pas de quoi intimider le fuyard qui refuse de s'arrêter aux injonctions policières. Il prend la fuite vers l'avenue Jean-Jaurès et enquille une série de rues dans Petit-Quevilly.



Rue Toussaint-Dulcy il stoppe brutalement sa voiture, enclenche la marche arrière et percute la voiture de police qui est derrière lui, pis redémarre tranquillement. La course-poursuite reprend de plus belle. Cerné par les forces de l'ordre, boulevard Stanislas-Girardin, il fait le choix d'abandonner son véhicule et de s'enfuir à pied. Il ne va pas loin : un équipage de la brigade canine, venue en renfort, l'interpelle sans difficulté.



Le chauffard, un homme de 33 ans, sans domicile fixe, conduisait sans être titulaire du permis, son véhicule n'était pas assuré et le contrôle technique caduc. Alcoolisé, il a par ailleurs refusé de soufflé dans l'éthylomètre. Autant d'infractions délictuelles qui s'ajoutent au refus d'obtempérer.