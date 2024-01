Météo : reprise progressive des transports scolaires ce jeudi, annonce la Région Normandie

Les transports scolaires pourront circuler en Normandie ce jeudi 11 janvier. Avec l’amélioration des conditions météorologiques, la Région annonce, ce mercredi soir, la reprise progressive de la circulation des circuits scolaires et lignes commerciales du réseau Nomad car dès demain matin..



L’ensemble des cinq départements normands sont placés en vigilance jaune « grand froid » et la Manche, le Calvados et l’Orne en vigilance jaune « neige et verglas » pour la journée du 11 janvier. « Malgré cette amélioration, les conditions de circulation restent délicates notamment sur le réseau secondaire et conduisent au maintien de la suspension de quelques services ce jeudi », peut-on lire dans le communiqué de la Région.



En complément de ces difficultés connues dès aujourd’hui, des perturbations (retards ou annulations tardives) pourraient être constatées localement suivant l’état du réseau routier demain matin. Les éventuelles perturbations seront alors communiquées sur l’application Nomad CAR.