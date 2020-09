Météo : la Seine-Maritime placée en vigilance jaune pour un risque d'orages

Éloignez-vous des arbres et des cours d'eau.

Tenez-vous informés de l'avancée tout au long de la période orageuse.

Veillez à protéger vos biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés.

Évitez d'utiliser votre téléphone durant la période orageuse.

Météo France a placé les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure, l'Orne et le Calvados en vigilance jaune en prévision d’un risque d’ordre, ce mercredi 23 septembre., des averses fréquentes et marquées sont à prévoir en effet sur l'ensemble du département avec un risque d'orage l'après-midi.Jusqu'à 15 millimètres de pluie sont prévus sur la, accompagnés de vents assez fort d'Ouest à Sud-Ouest du début de l'après midi jusqu'en début de soirée, avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h.Conséquences possibles : les orages sont à l'origine de vents forts et brefs (quelques minutes) sur une zone restreinte (quelques km2).Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.La préfecture rappelle les conseils à observer :