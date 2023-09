Le département de la Seine-Maritime est placé en vigilance orange « orages » ce dimanche 17 septembre à partir de 18 heures et en vigilance jaune « pluie-inondation ».



Une dégradation orageuse organisée pouvant occasionner des phénomènes localement violents est attendue à partir de la mi-journée vers le début d'après-midi, selon les prévisions de la météo.



Après une première dégradation orageuse ce dimanche matin, d'activité limitée, une dégradation orageuse plus intense s'organisera à partir de la fin d'après-midi.



Ces orages seront accompagnés d'une forte activité électrique et localement de chutes de grêle significatives, de rafales de vent comprises entre 70 et 90 km/h (très ponctuellement on ne peut pas exclure 100 km/h) et des cumuls de précipitations pouvant atteindre 20 à 30 mm, localement 40 mm, tombant sur un laps de temps relativement bref (environ une heure).



Le préfet de la région Normandie et préfet de la Seine-Maritime, appelle à la plus grande vigilance.