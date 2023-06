Quatre départements de Normandie (Eure, Seine-Maritime, Calvados, Orne) sont en vigilance orange « orages » et vigilance jaune « pluie-inondation » ce dimanche 18 juin.



Une dégradation orageuse organisée pouvant occasionner des phénomènes localement violents (vent et grêle) est en effet attendue à partir de la mi-journée et début d'après-midi.



Le département de la Seine-Maritime pourrait connaître une activité électrique marquée, accompagnée de chute de grêle et de rafales de vent soudaines comprises entre 70 et 90 km/h, pouvant atteindre ponctuellement et exceptionnellement 100km/h, prévient la préfecture.



La Seine-Maritime est également placée en vigilance jaune pour le risque de pluie et d'inondation. Des pluies d'intensité marquée (parfois supérieures à 20 mm en moins d'une demi-heure), sont previsibles de manière localisée.



Aussi, le préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime appelle chacun à la plus grande vigilance.