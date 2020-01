Mer agitée et fortes rafales de vent : les conseils de la préfecture maritime entre ce lundi et mercredi

Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence :



- Pour les plaisanciers, il est conseillé de différer tout départ en mer et de ne pas pratiquer de sport nautique, de vérifier l’amarrage de son navire et l’arrimage du matériel à bord. Toute perte de matériel en mer (annexe, voile…) doit immédiatement être signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS – numéro : 196) pour éviter le déclenchement inutile d’opérations de levée de doute.



- Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs, il est demandé d’être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l’estran.



- Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ses dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer.



- Dans les jours à venir, une attention particulière doit être portée à l’évolution des conditions météorologiques.