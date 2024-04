Marais-Vernier (Eure). Une voiture tombe dans la rivière, pas de victime à bord

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus, dans la soirée de lundi 1er avril, à Saint-Samson-de-la-Roque où une voiture était tombée dans la Risle, au niveau de la RD90 dans le Marais Vernier.



Les secours, appelés juste après 22 heures par la gendarmerie, ont procédé à des reconnaissances dans et autour du véhicule immergé dans la rivière. Les recherches à l’aide de drones et avec les plongeurs ont permis d’écarter la présence de victime.



Les opérations ont mobilisé dix-sept sapeurs-pompiers jusqu’à 1h50, heure à laquelle le dispositif a été levé.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’identifier le propriétaire de la voiture et la personne qui la conduisait au moment de l’accident.