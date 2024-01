Manifestations des agriculteurs ce soir à Rouen : fortes perturbations attendues sur l'A150 et l'A28

Le mouvement de colère des agriculteurs gagne du terrain. De nombreuses manifestations et blocages se mettent en place progressivement dans toutes les régions.



Dès ce mardi soir, à l'appel de leurs syndicats, dont la FNSEA, les agriculteurs de Seine-Maritime sont appelés à un rassemblement devant la cité administrative de Rouen, à partir de 19 heures.



Pour cette raison, d'importantes perturbations sont à prévoir sur les routes du département, et notamment dans l'agglomération rouennaise et sur les autoroutes A150 (entre Barentin et Rouen) et A 28 et N28, à partir d'Isneauville et du Moulin Écalles jusqu’à la cité administrative, quai Jean-Moulin rive gauche de Rouen.



La direction interdépartementale des routes Nord-ouest (Dirno) recommande aux usagers d'éviter ces secteurs.