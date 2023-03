Manifestations contre la réforme des retraites en Seine-Maritime et dans l'Eure

A Evreux, elle se déroulera entre 14h et 18h. Le rassemblement est fixé au rond-point de Cora, suivi d'un défilé en ville.



A Vernon, le cortège des manifestants partira vers 10 heures et empruntera un parcours qui risque de perturber la circulation dans plusieurs secteurs de la ville. Les axes suivants seront plus particulèrement impactés : avenue de Rouen, avenue Ferdinand Foch, boulevard Isambard, avenue Montgomery, avenue Pierre Mendes France, avenue Gambetta, rue d'Albuféra, et au niveau du rond point Pont Clemenceau côté Vernon.



Les forces de l'ordre seront présentes pour encadrer la manifestation et tenter de minimiser les perturbations. Cependant, les automobilistes sont invités à prendre leurs dispositions pour éviter ces zones à forte affluence pendant la durée de la manifestation.