Lutte contre le cancer du sein : la Tour des Archives s’illumine en rose à Rouen

Dans ce cadre, le Département de la Seine-Maritime a accordé en 2020 une subvention de 70 000 €

permettant de faire circuler une unité mobile de dépistage nommée Mammobile.







Ce dispositif, financé par les Départements de la Manche, du Calvados et de l’Eure, vise à venir au plus près des habitants et ainsi faciliter la prévention et la détection du cancer du sein et réduire les inégalités d’accès aux soins.







<i>Source : Conseil départemental 76</i>