Lutte contre l'alcool et les stupéfiants au volant : nouvelle salve policière en Seine-Maritime

Le même jour, vers 16h30, le groupe de sécurité de proximité en patrouille rue Sadi-Carnot à Grand-Quevilly, a intercepté une Peugeot 306 qui venait de griller un stop. Le conducteur, en défaut de permis, a été contrôlé positif au cannabis.



En début de soirée, vers 20 heures, une Golf percute un véhicule en stationnement rue Augustin-Normand au Havre. L'automobiliste souffle à 0,75 mg par litre d'air expiré, soit un taux de 1,50 g d'alcool dans le sang. Le test salivaire révèle qu'il est positif aux stupéfiants. Il est par ailleurs en défaut de permis et d'assurance. L'homme, âgé de 28 ans, tenant des propos suicidaires a été tranpsorté à l'hôpital psychiatrique du Havre, indique une source pmolicière.



Un peu plus tard, vers 20h30, la brigade canine en patrtouille rue Georges-Clemenceau à Petit-Couronne, près de Rouen, intercepte une Twingo dont le conducteur, ne en 1990, est en défaut de permis et d'assurance. Il est également positif aux stupéfiants.