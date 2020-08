Louviers et Val-de-Reuil : quand la police traque la nuit les armes, la drogue et les nuisances

Dans la foulée, entre 23h15 et 1h30, les policiers ont, suite à des plaintes de riverains se plaignant des nuisances, procédé à des vérifications dans trois commerces de la rue des Quatre-Moulins, un bar, un bar à chicha et un restaurant kebab.



Neuf procès verbaux ont été dressés, un pour violation du port du masque et huit pour violation de l’interdiction de fumer dans des établissements recevant du public. Trois procédures ont par ailleurs été instruites pour infraction au code de la santé publique.



Un représentant de la préfecture de l’Eure et un élu municipal ont été associés à cette opération spécifique qui a permis de contrôler 88 personnes.



Ces opérations ont mobilisé également la police municipale de Val-de-Reuil et de Louviers.