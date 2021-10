Leur vedette chavire en mer : trois plaisanciers récupérés à temps au large de la pointe d’Ailly

« Cette opération de sauvetage illustre la solidarité des gens de mer et la réactivité dont ont fait preuve le navire de pêche Noraliam et la vedette Captain Gibus présents sur zone », a réagi la préfecture maritime.



« Les six plaisanciers sont arrivés à quai sains et saufs grâce à l'efficacité deacteurs agissant quotidiennement pour l'action de l'État en mer et la sauvegarde de la vie humaine sous responsabilité du préfet maritime : le CROSS Gris Nez, la société nationale de sauvetage en mer, la Marine nationale, les Douanes et les autres usagers de la mer. »