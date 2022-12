Leur point de deal était en forêt près de Rouen : six petits trafiquants de drogue arrêtés

Les policiers se sont ensuite intéressés à quatre autres individus repérés sur le point de deal. Deux mineurs de 15 et 17 ans et deux majeurs de 18 et 19 ans. Trois d'entre eux sont originaires de Canteleu, le quatrième est sans domicile fixe à Rouen.



Tout ce petit monde a été emmené à l'hôtel de police pour être entendu par les enquêteurs de la brigade des stupéfiants. Dans le même temps, des perquisitions ont été effectuées au domicile respectif des mis en cause. En tout, les policiers ont saisi 170 g d'héroïne, 12 g de cocaïne et 50 g de résine de cannabis.



Lors des auditions, les suspects ont reconnu leur participation plus ou moins active à ce trafic. Ils ont finalement été remis en liberté dans l'attente de comparaître devant la justice dans les prochains mois.