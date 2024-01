Les transports scolaires suspendus, mercredi, dans l'Eure, l'Orne, le Calvados et la Manche

En raison des conditions météo et des températures négatives annoncées cette nuit (de mardi à mercredi), les transports scolaires seront suspendus ce mercredi 10 janvier dans les départements du Calvados, de la Manche, de l'Orne et de l'Eure. Les transports scolaires restent maintenus en Seine-Maritime sous réserve de l’évolution de la météo, indique la Région Normandie, dans un communiqué publié ce soir. .



Certaines lignes commerciales pourront circuler suivant les conditions de circulation. Pour plus d’informations localement, veuillez télécharger et consultez l’application Nomad car.