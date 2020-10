Les sapeurs-pompiers mobilisés pour récupérer un chien tombé dans une cavité à Étretat (76)

Une petite dizaine de sapeurs-pompiers ont été engagés ce mercredi matin vers 9 heures à Étretat (Seine-Maritime) pour récupérer un chien tombé accidentellement dans une cavité.



L’intervention se situe au lieu-dit « le Chaudron », en bord de mer. L’animal qui se trouve à environ six mètres de profondeur, ne serait pas blessé, précise l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) était toujours sur place à 11h30, en compagnie du propriétaire du chien dont le sauvetage est en cours.