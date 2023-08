Les sapeurs-pompiers mobilisés à Fécamp pour un incendie dans une société de recyclage

« Le dégagement d’un panache de fumée visible à plusieurs kilomètres à la ronde », relate de son côté le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Des moyens adaptés sont dépêchés sur place au niveau de la D925 (route de Cany-Barville) pour venir à bout du sinistre. 73 sapeurs-pompiers ainsi que 26 engins ont été engagés au plus fort de l'incendie. « Le risque de propagation est maîtrisé et l’incendie est désormais circonscrit », ont indiqué les autorités à la mi-journée.



A titre préventif, les sapeurs-pompiers réalisent des mesures de qualité de l’air sur différents points de prélèvements.



Le sous-préfet de Dieppe, Pascal Vion, s'est rendu sur place.



Les D925 et 73 ont été fermées à la circulation entre Fécamp et Senneville-Sur-Fécamp. Les services de police recommandent de prendre « si possible »les déviations mises en place.